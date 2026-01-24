Inter-Pisa Chivu | Colpa mia non di Sommer Domani devo…

Durante la partita tra Inter e Pisa, Chivu ha dichiarato che la colpa è stata sua e non di Sommer. L’Inter ha vinto 6-2 a San Siro, consolidando temporaneamente la propria posizione in classifica. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, tra cui Juventus-Napoli e Roma-Milan, che influenzeranno ulteriormente la corsa al titolo.

L’Inter batte 6-2 il Pisa a San Siro, allunga momentaneamente sulle inseguitrici e domenica si godrà le due sfide delle concorrenti: Juventus-Napoli e Roma-Milan. È un Chivu soddisfatto della vittoria quello che si presenta ai microfoni di DAZN: ecco le sue parole. Inter-Pisa, le parole di Chivu a DAZN. «Ho pensato solo che una partita dura anche cento minuti e che si può sempre ribaltare. L’approccio non era stato sbagliato, poi ci siamo fatti gol da soli. Il primo è colpa mia, non di Sommer: chiedo al portiere delle cose che a volte lo mettono in difficoltà. Il secondo nasce da un corner battuto bene da una squadra fisica come il Pisa.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

