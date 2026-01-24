Inter-Pisa 6-2 le pagelle | Dimarco 8 accende il match Esposito 7,5 è ormai una certezza Moreo 7,5 che doppietta

Nell’anticipo della 22ª giornata di Serie A, l’Inter ha ottenuto una convincente vittoria casalinga contro il Pisa, con il risultato di 6-2. La partita ha visto protagonisti giocatori come Dimarco, autore di un’ottima prestazione, e Esposito, ormai una certezza in attacco. Moreo, con una doppietta, ha comunque contribuito a rendere la sfida interessante. Questa vittoria consente all’Inter di mantenere un vantaggio in classifica, consolidando la propria posizione.

L'Inter vince e prende momentaneamente il largo in classifica. Nell'anticipo di San Siro, valido per la 22a giornata di Serie A, i ragazzi di Chivu hanno battuto per 6-2 il Pisa di Gilardino. Dopo una prima parte di gara disastrosa, dove di sono ritrovati due volte in svantaggio con la doppietta di Moreo, i padroni di casa hanno ripreso in mano la gara, chiudendo la prima frazione in vantaggio, con le reti di Zielinski, Lautaro e Esposito. La ripresa poi, è stata a senso unico, con l'ingresso di Dimarco che ha di fatto cambiato il ritmo della partita. Prima ha segnato il poker con una splendida conclusione al volo, poi ha servito l'assist a Bonny. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

PAGELLE E TABELLINO INTER-PISA 6-2: Pio Esposito un predestinato, Dimarco cambia la partita. Sommer horror, Moreo illudeL'Inter ha riscattato la sconfitta europea battendo il Pisa 6-2 nella 22ª giornata di Serie A.

Inter Pisa, se Chivu ha problemi nei big match: contro le “piccole” è una certezza. I migliori in EuropaInter Pisa si prepara alla sfida contro una squadra in posizioni di metà classifica, con l’obiettivo di confermare la propria solidità.

Inter-Pisa 6-2, le pagelle: Lautaro indemoniato (7,5), Dimarco magico (7,5), Sommer figuraccia (4)L'Inter batte il Pisa (6-2) dopo aver rischiato tanto. I nerazzurri vanno sotto di due gol (doppietta di Moreo) ma reagiscono con rabbia, ribaltando il risultato già al termine ... leggo.it

Serie A MS | Inter 6-2 Pisa 11' Moreo 23' Moreo 39' Zielinski (P) 41' Martinez 45+2' Esposito 82' Dimarco 86' Bonny 90+3' Mkhitaryan x.com