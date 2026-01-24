Inter Dimarco ribalta tutto | l’ingresso che decide contro il Pisa

L’Inter affronta il Pisa con determinazione, cercando di consolidare la propria posizione in campionato. La partita si è complicata fino all’ingresso di Federico Dimarco, che ha cambiato le sorti del match con un intervento decisivo sulla fascia sinistra. La sua presenza ha portato nuova energia alla squadra, contribuendo a ribaltare il risultato e a mantenere la concentrazione in vista delle prossime sfide.

L’ Inter stava scivolando verso una serata complicata contro il Pisa, quando Federico Dimarco ha rimesso ordine e furia sulla fascia sinistra. Entrato al 34’ del primo tempo, con i nerazzurri sotto di due gol, l’esterno ha cambiato volto, ritmo e direzione alla gara, trasformandola in una goleada che dice molto sul suo peso specifico nel sistema di Cristian Chivu. Una scelta iniziale che pesa. Tenere fuori Dimarco, anche considerando le scorie della serata europea con l’Arsenal e l’assenza di Hakan Çalhano?lu, si è rivelato un azzardo. Senza di lui, l’Inter ha insistito per vie centrali, facilitando il lavoro difensivo del Pisa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter Pisa pagelle LIVE 3-2: che errore di Sommer. Dimarco mostruosoLe pagelle dell'Inter-Pisa offrono una panoramica dettagliata sulla partita disputata a San Siro, conclusa con un risultato di 3-2.

