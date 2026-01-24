Inter così 6 irresistibile Pisa rimontato e travolto Chivu sorride in fuga

L'Inter conquista una vittoria importante, rimontando e superando Pisa in un match ricco di emozioni. Con questa prestazione, i nerazzurri si avvicinano alla prima vera occasione di fuga in classifica, mentre la Roma, domenica contro il Milan, avrà l'opportunità di confermare o meno il proprio successo. Il primo tempo ha mostrato intensità e determinazione, segnando un passo decisivo verso l'obiettivo stagionale.

È una notte folle quella che regala all’ Inter la prima parvenza di fuga Scudetto. Starà alla Roma, domenica contro il Milan, consolidare o meno il nono successo nerazzurro nelle ultime dieci gare, epilogo di un primo tempo di rara intensità. Una successione di episodi, storie, otto gol complessivi, anche momenti terribili, come l’ennesimo capitolo della stagione da incubo di Yann Sommer. Poi, come con il Lecce, Cristian Chivu mette mano alla formazione iniziale, e raccoglie. Anzi, produce un reale tornado, quello che si abbatte su un Pisa che per una manciata di minuti aveva sognato con la doppietta di Stefano Moreo, uno che ha dovuto scalare tutte le categorie, sin dal dilettantismo, per arrivare a vivere notti così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, così 6 irresistibile. Pisa rimontato e travolto. Chivu sorride in fuga Ruggito dell'Inter a San Siro: Pisa rimontato da 0-2 a 6-2. Chivu in fuga. Pio Esposito sempre più idolo nerazzurroL'Inter si impone nel match di San Siro contro il Pisa, recuperando da uno svantaggio di 0-2 e chiudendo con un risultato di 6-2. Inter-Pisa, occasione Chivu per proseguire la fuga scudetto: pronosticoLa 22ª giornata di Serie A si apre con Inter-Pisa, una partita importante per i nerazzurri che cercano di consolidare la propria posizione in classifica. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Inter-Arsenal, le pagelle: Sommer balbetta, 5. Gabriel Jesus è letale, 8; Inter, così 6 irresistibile. Pisa rimontato e travolto. Chivu sorride in fuga. Inter, così 6 irresistibile. Pisa rimontato e travolto. Chivu sorride in fugaLa doppietta di Moreo gela San Siro, Zielinski dà il via alla riscossa nerazzurra. A segno anche Lautaro, Esposito, Dimarco, Bonny e Mkhitaryan: vetta al sicuro. sport.quotidiano.net Pio Esposito segna un gol pesantissimo che manda l'Inter in fuga: nerazzurri campioni d'invernoAccenno di fuga per l’Inter di Cristian Chivu, grazie all’1-0 messo a segno sul Lecce nel recupero della 16ª giornata di Serie A. I nerazzurri archiviano così il pari per 2-2 uscito dall’ultimo scontr ... msn.com 27’ OCCASIONE INTER! Lautaro fa una magia e si presenta davanti a Carnesecchi, il suo tiro non è irresistibile e il portiere dell’Atalanta para con un brivido #AtalantaInter 0-0 #ForzaInter #SerieA x.com Mourinho spiazza i tifosi dell'Inter e paventa un possibile "tradimento" ai colori neroazzurri L'allenatore, intervenuto ieri nella conferenza stampa pre Juventus-Benfica, ha risposto su esplicita domanda che non direbbe di no alla possibilità di allenare i rivali - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.