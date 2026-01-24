Papa Leone XIV invita a privilegiare l’informazione di qualità, riducendo l’uso di clickbait e contenuti superficiali. In un’epoca dominata dalla rapidità e dalla quantità di notizie, l’appello si rivolge a giornalisti, media e utenti affinché si concentino su contenuti accurati e responsabili, contribuendo a un’informazione più seria e affidabile. Un richiamo alla responsabilità e all’etica nel mondo dell’informazione, nel rispetto della verità e del valore dell’informazione stessa.

CITTÀ DEL VATICANO, 24 GEN – Meno clickbait e più qualità: è l’appello di Papa Leone al mondo dell’informazione. Le imprese dei media e della comunicazione non possono “permettere che algoritmi orientati a vincere a ogni costo la battaglia per qualche secondo di attenzione in più prevalgano sulla fedeltà ai loro valori professionali, volti alla ricerca della verità. La fiducia del pubblico si conquista con l’accuratezza, con la trasparenza, non con la rincorsa a un coinvolgimento qualsiasi. I contenuti generati o manipolati dall’IA vanno segnalati e distinti in modo chiaro dai contenuti creati dalle persone”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Informazione, Leone XIV: ‘puntare sulla qualità’

Leone XIV, ecco qual è la sua idea di informazione: «No a banalità e fake news»Leone XIV afferma che l’informazione deve essere affidabile e accurata, respingendo banalità e fake news.

Salari bassi e tasse alte. Così diventiamo esterofili: "Bisogna cambiare rotta e puntare sulla qualità"In un contesto di salari contenuti e tassazione elevata, molti giovani e professionisti scelgono di trasferirsi all’estero, contribuendo alla fuga di cervelli e capitale umano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Philae : la mission impossible sur la comète

Argomenti discussi: Il Vaticano e la prova venezuelana; Il Papa riceve i parenti dei ragazzi morti a Crans-Montana: Sono commosso, domandiamo a Dio perché; VATICANO Papa sulla Dei Verbum: 'Dio ci parla come ad amici'; Turismo, la strategia per rilanciare Viterbo: Puntare sul Conclave. È conosciuto in tutto il mondo.

Leone XIV, ecco qual è la sua idea di informazione: «No a banalità e fake news»Nel messaggio per i 30 anni di Porta a Porta, Papa Leone XIV mette in guardia dai rischi della comunicazione moderna ... panorama.it

Leone XIV, ecco come intende svecchiare la ChiesaLeone XIV annuncia riforme per ringiovanire la Chiesa: pensione a 75 anni per i vescovi, diocesi accorpate e stop all’inerzia burocratica Un cielo cielo grigio scuro, coperto di nuvole spesse e ... panorama.it

Leone XIV: l'informazione cambia ma non ceda mai a banalità e fake news In un messaggio per i trent’anni della trasmissione di Rai 1 "Porta a Porta", il Papa mette in guardia dai “nuovi rischi” che riguardano il modo di fare comunicazione: lo scambio di notizi - facebook.com facebook