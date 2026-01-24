Influenza Pregliasco dà ragione a Federica Pellegrini | Bimbi malati all’asilo sono una bomba biologica

L’attenzione sull’importanza di tutelare la salute dei bambini in ambienti scolastici si riaccende dopo le dichiarazioni di Pregliasco, che conferma le preoccupazioni di Federica Pellegrini riguardo ai rischi di bambini malati all’asilo. Lo sfogo di Matteo Giunta, marito della nuotatrice, ha portato alla ribalta il tema delle condizioni di salute dei piccoli e delle implicazioni per la sicurezza di tutti.

Il tema dei bambini malati portati all’asilo torna al centro del dibattito dopo lo sfogo social di Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, legato alle condizioni di salute della figlia Matilde, di due anni. Un intervento duro nei toni, nato dalla preoccupazione di un padre, che ha riacceso polemiche ma ha trovato l’appoggio di un autorevole esperto del mondo scientifico. Lo sfogo di Matteo Giunta e la reazione social. «Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili», ha scritto Giunta su Instagram, facendo riferimento alla recente esperienza della figlia, ricoverata a dicembre per convulsioni febbrili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il dottor Pregliasco commenta con fermezza il comportamento di alcuni genitori che, nonostante la febbre dei figli, li portano all'asilo, sottolineando i rischi per la salute collettiva.

Recentemente, Matteo Giunta, marito e preparatore atletico di Federica Pellegrini, è finito al centro di una polemica sui social a causa di un post che criticava i genitori che portano i figli malati all'asilo.

