Influenza Pregliasco dà ragione a Federica Pellegrini | Bimbi malati all’asilo bomba biologica

Il dottor Pregliasco commenta con fermezza il comportamento di alcuni genitori che, nonostante la febbre dei figli, li portano all’asilo, sottolineando i rischi per la salute collettiva. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito sulle responsabilità genitoriali durante la stagione influenzale, evidenziando l’importanza di tutela e prevenzione per evitare il diffondersi di malattie tra i più piccoli e l’intera comunità.

"Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m***a". Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, ha sfogato così su Instagram la paura per la figlia Matilde che ha 2 anni, frequenta il nido e a dicembre era stata ricoverata in ospedale per convulsioni febbrili.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini, bufera social per il post contro i genitori che portano all’asilo i bimbi malati: cosa è successoRecentemente, Matteo Giunta, marito e preparatore atletico di Federica Pellegrini, è finito al centro di una polemica sui social a causa di un post che criticava i genitori che portano i figli malati all’asilo.

Figli malati all’asilo, lo sfogo del marito della Pellegrini diventa virale e attacca i “genitori irresponsabili”Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, ha condiviso un messaggio su Instagram criticando duramente i genitori che portano i figli malati all’asilo o a scuola.

Influenza, Pregliasco: Previsti dai 16 ai 20 milioni di casi. Ci sono 262 agenti infettiviCon l’avvicinarsi dell’inverno cominciano a manifestarsi i primi virus influenzali anche in Europa, trainati da quanto sta accadendo in Giappone e in Australia. Come spiega Fabrizio Pregliasco, ... gazzetta.it

Pregliasco: «Influenza sempre più cattiva, si potrebbe ammalare tra il 15 e il 25% della popolazione»Febbre, naso chiuso, mal di gola. Spesso è colpa del Covid, che in questi giorni torna a crescere (918 i contagi accertati nell’ultima settimana in Lombardia). Ma compaiono anche i primi casi di ... milano.corriere.it

