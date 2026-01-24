Influenza picco in Campania | Migliaia di bimbi a letto febbre e vomito anche per 5 giorni

In Campania si registra un aumento dell'incidenza influenzale tra i bambini, con circa il 56% dei piccoli colpiti. Secondo il pediatra Antonio Carpino, molti bambini manifestano febbre e vomito per diversi giorni, portando a un picco di casi e a numerosi bambini a letto. Questa situazione evidenzia l'importanza di monitorare attentamente la salute dei più piccoli durante questa fase stagionale.

