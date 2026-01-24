Ines Trocchia | Hiking e bici ma anche pesistica così mi tengo in forma

Ines Trocchia, influencer con oltre 2 milioni di follower, condivide il suo stile di vita attivo, che include escursionismo, ciclismo e pesistica. Tra Italia e California, mantiene un equilibrio tra passione per lo sport e momenti di relax. Tifosa dell’Inter, trova nel basket una delle sue attività preferite. La sua quotidianità riflette un approccio equilibrato e autentico al benessere e all’intrattenimento.

È nata in Campania, ma da tempo il suo orizzonte non ha più confini. Ines Trocchia si muove con naturalezza tra Milano e Los Angeles, portando con sé un'eleganza che unisce radici mediterranee e respiro internazionale. Modella affermata, seguitissima sui social (oltre 2 milioni di follower su Instagram), ha costruito la propria carriera passo dopo passo, trasformando la bellezza in un linguaggio professionale fatto di disciplina, ambizione e visione. L'ultimo traguardo è di quelli che segnano una svolta: la vittoria di un prestigioso contest che la porterà a posare per Playboy USA, uno dei palcoscenici più conosciuti del fashion system globale.

