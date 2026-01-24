Non è la biografia di Agatha Christie. E’ un romanzo basato sulla sua vita, questo Indomabile di Susanne Lieder che Giunti manda in libreria per ricordarla nei cinquant’anni della morte. In copertina, un Orient Express che viaggia nella notte, generato dalle righe scritte dalla “ragazza che inventò il mistero” e di romanzi ne scrisse sessantasei. Stiamo parlando di Agatha Mary Clarissa Miller, ossia della scrittrice inglese più tradotta nella storia dell’editoria dopo Shakespeare. Amleto e miss Marple: probabilmente le creature di fantasia più note al pubblico di tutto il mondo. “Il tè aiuta sempre”, diceva la voce della sua tata a Torquay, e stando a questo romanzo, Agatha la prese alla lettera, abitudine che non avrebbe mai perso, nemmeno quando trascorse del tempo in Egitto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Indomabile. È un romanzo la vita della ragazza che inventò il mistero

Leggi anche: Jodie Foster domina Vita Privata: un mistero eccentrico che svela la fragilità nascosta della sua protagonista

Leggi anche: L’ultima poesia di Tatiana Tramacere, il mistero della ragazza scomparsa a Nardò

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: LA SPOSA!: il trailer italiano del film di Maggie Gyllenhaal con Christian Bale e Jessie Buckley; I 10 Romanzi Rosa Italiani da Leggere nel 2026: Love and Lemon in Capri di Louis Molino; I sette quadranti di Agatha Christie, spiegazione del finale: chi ha ucciso Gerry Wade?; Nuovi Romanzi Rosa Italiani 2026: Perché Love and Lemon in Capri di Louis Molino è la Storia d’Amore che Cambierà il Tuo Cuore.

Indomabile. È un romanzo la vita della ragazza che inventò il misteroDall'infanzia inglese al periodo d'oro parigino fino all'arrivo al Cairo. A cinquant'anni dalla morte di Agatha Christie, Susanne Lieder racconta la scrittrice inglese più tradotta nella storia dell'e ... ilfoglio.it

NOVITÀ IN LIBRERIA Luca Leonello Rimbotti FUOCO INDOMABILE Riferimenti di fedeltà e di rivolta: visione, storia, autori e musica (1996-2024) Prefazione di Francesco Boco Libro in collaborazione con Polemos Il fuoco che consuma è lo stesso che - facebook.com facebook