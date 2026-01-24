Incursione nel bar con casco in testa e pistola | minaccia la cassiera e fugge in scooter

Un episodio di tensione si è verificato a Nardò, in via Napoli, sabato sera. Un uomo con casco integrale ha fatto irruzione nel bar Gran Caffè, minacciando la cassiera con una pistola prima di fuggire in scooter con il denaro del registratore di cassa. L’episodio ha causato paura tra i presenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per identificare il responsabile.

NARDO' – Un sabato sera di paura in via Napoli a Nardò quando poco prima delle 19 un individuo che indossava un casco integrale si è presentato armato all'interno del bar Gran Caffè e dopo aver minacciato la cassiera è fuggito con il contenuto del registratore di cassa.Secondo le prime.

