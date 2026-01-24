Incontri d’autore | a Montoro la cultura come strumento di comunità

La prima edizione di “Incontri d’autore” si è svolta venerdì 23 gennaio 2026 a Montoro, presso la Sala Antonio Salerno. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento culturale. Un momento importante per promuovere la cultura come elemento di aggregazione e crescita della comunità locale.

