Incontri d’autore | a Montoro la cultura come strumento di comunità
La prima edizione di “Incontri d’autore” si è svolta venerdì 23 gennaio 2026 a Montoro, presso la Sala Antonio Salerno. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento culturale. Un momento importante per promuovere la cultura come elemento di aggregazione e crescita della comunità locale.
Si è conclusa con grande partecipazione e interesse la prima edizione di "Incontri d'autore", svoltasi venerdì 23 gennaio 2026 presso la Sala Antonio Salerno di Piano di Montoro. Un appuntamento culturale che ha saputo coniugare letteratura, arte e riflessione sociale, promuovendo dialogo e.
"Un caffè con Alfredo Galdieri" a Montoro: dialogo, partecipazione e musica per la comunitàQuesto pomeriggio alle 18:30, presso il Bar Oasi Verde a Montoro, si svolgerà l'evento
Montoro, un gesto che ferisce la comunità: rubate le statuine dal presepe della chiesa di FiglioliMontoro, 2 gennaio 2026 – Un episodio che ha colpito la comunità di Figlioli: sono state rubate le statuine dal presepe all’interno della chiesa locale.
