Incidente in corso Sempione morto un uomo Coinvolto un mezzo Amsa

Grave incidente stradale a Milano, intorno alle cinque e un quarto di sabato 24 gennaio, in corso Sempione. Un uomo di 45 anni è morto in seguito allo schianto, avvenuto all'altezza di via Filiberto, nel quale sono stati coinvolti un mezzo dell'Amsa e due auto. Uomo in arresto cardiacoSul posto i.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tragico incidente in corso Sempione: i rilievi della Polizia locale tra i mezzi semidistruttiViolento schianto alle 5 del mattino, un morto e due feriti. Coinvolto anche un camioncino dell'Amsa ... ilgiorno.it

