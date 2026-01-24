Incidente in corso Sempione morto Simone Bonino | era l’ex bodyguard di Alberto Genovese

Nella mattinata di sabato 24 gennaio, in corso Sempione a Milano, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto e un mezzo dell’Amsa. Purtroppo, nell’incidente ha perso la vita Simone Bonino, 45 anni, noto ex bodyguard di Alberto Genovese. L’accaduto è attualmente al centro delle indagini delle autorità competenti.

È Simone Bonino, 45 anni, l’uomo morto nella mattinata di sabato 24 gennaio nel grave incidente stradale avvenuto in corso Sempione, a Milano, tra due auto e un mezzo dell’Amsa. Bonino era noto alle cronache per essere stato l’ ex guardia del corpo di Alberto Genovese, l’imprenditore condannato per le violenze e gli abusi avvenuti a Terrazza Sentimento. Lo schianto all’alba. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato intorno alle 5 del mattino, all’incrocio tra corso Sempione e via Biondi, nei pressi di piazza Firenze. Un camioncino dell’Amsa avrebbe ur­tato il lato sinistro di una Bmw su cui viaggiava Bonino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Milano, incidente tra tre veicoli in corso Sempione: morto ex bodyguard di Alberto Genovese

