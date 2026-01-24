Incidente in corso Sempione a Milano un morto e due feriti | coinvolte due auto e un camioncino Amsa

Un incidente si è verificato questa mattina in corso Sempione a Milano, coinvolgendo due auto e un camioncino Amsa. L’incidente ha provocato un decesso e due feriti, trasportati in ospedale. La dinamica e le cause sono in fase di accertamento, mentre le autorità gestiscono la situazione e il traffico nella zona.

Due automobili si sono scontrate con un camioncino dell'Amsa in corso Sempione questa mattina. Nello scontro è morto un uomo di 45 anni e altri due, di 27 e 37 anni, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente in corso Sempione: un morto e due feriti. Coinvolte due auto e un camioncino AmsaUn incidente si è verificato questa mattina in corso Sempione a Milano, coinvolgendo due auto e un camioncino Amsa.

Incidente in corso Sempione, morto un uomo. Coinvolto un mezzo AmsaUn grave incidente si è verificato sabato 24 gennaio, intorno alle 17:15, in corso Sempione a Milano.

Incidente in corso Sempione: un morto e due feriti. Coinvolte due auto e un camioncino AmsaMilano, violento schianto alle prime luci del mattino: nulla da fare per un 45enne. Rilievi affidati alla polizia locale, da stabilire se a quell’ora il semaforo fosse in funzione oppure lampeggiante ... msn.com

Incidente in corso Sempione oggi a Milano: un morto e due feriti, coinvolto camioncino AmsaTragedia all’alba di oggi, sabato 24 gennaio, in corso Sempione a Milano.Poco dopo le 5.10 del mattino tre veicoli – due auto e un camioncino Amsa – si sono scontrati violentemente all’altezza dell’in ... alphabetcity.it

