Nella mattina del 24 gennaio, Milano si è risvegliata con la notizia della tragica perdita di Simone Bonino, ex guardia del corpo di Alberto Genovese, in un incidente stradale. L’incidente avvenuto all’alba ha causato la morte di Bonino, lasciando un vuoto nel suo cerchio di conoscenti e amici.

Simone Bonino, ex bodyguard dell’imprenditore Alberto Genovese, è morto in un incidente d’auto nella mattina del 24 gennaio a Milano. L’impatto è avvenuto all’alba: il 45enne stava viaggiando su Corso Sempione quando la sua Bmw ha avuto uno scontro a catena provocato da un mezzo dell’ Amsa, l’azienda che si occupa della raccolta di rifiuti in città. A causare l’incidente è stata una precedenza mancata: giunto all’altezza dell’incrocio con via Emanuele Filiberto, il veicolo dell’uomo è stato investito lateralmente dal camion dei rifiuti. Dopo l’impatto, l’auto ha colpito un semaforo, abbattuto dei pali di segnaletica verticale ed è finita addosso a una vettura che proveniva dall’altro senso: il guidatore, emiratino, è rimasto illeso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incidente all’alba nelle strade di Milano: muore Simone Bonino, ex guardia del corpo di Alberto Genovese

Milano, ex guardia del corpo di Alberto Genovese muore in un incidente in corso Sempione: lo schianto con un mezzo Amsa. Chi era Simone BoninoSimone Bonino, 45 anni, ex guardia del corpo di Alberto Genovese, è morto questa mattina in un incidente stradale in corso Sempione a Milano.

Simone Bonino morto in incidente con camion dei rifiuti a Milano, è l'ex guardia del corpo di Alberto GenoveseSimone Bonino, ex guardia del corpo di Alberto Genovese, è deceduto in un incidente stradale a Milano.

