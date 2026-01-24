In uscita Frontier il fumetto che ha conquistato Zerocalcare
In arrivo presso BAO Publishing, Frontier di Guillaume Singelin è la nuova graphic novel inserita nella collana Cherry Bomb di Zerocalcare. Un’opera che si distingue per la sua narrazione sobria e originale, offrendo ai lettori un’esperienza visiva e narrativa di qualità. La pubblicazione rappresenta un’occasione per scoprire un talento internazionale, consolidando la presenza di Singelin nel panorama dei fumetti contemporanei.
Sta arrivando, grazie a BAO Publishing e alla collana Cherry Bomb di Zerocalcare, la grafic novel Frontier di Guillaume Singelin. Ecco il comunicato stampa: BAO Publishing è orgogliosa di annunciare Frontier di Guillaume Singelin la quarta proposta della collana Cherry Bomb, curata e diretta da Zerocalcare. Dichiarazione Perché ho scelto questo fumetto: perché da quando ero ragazzino ho sempre amato l'idea della corsa allo Spazio, la prospettiva che le nostre vite potessero espandersi oltre i confini terrestri mi è sempre sembrato affascinante. Frontier mostra questo scenario, immaginando uno sviluppo coerente con il mondo in cui viviamo.
Quando dalla tipografia arrivano le prime copie di un titolo che attendevamo con ansia, e sono bellissime, è sempre un momento di festa, in redazione. FRONTIER (https://baopublishing.it/prodotti/frontier/) di Guillaume Singelin, nuova uscita della collana Cher
