In arrivo presso BAO Publishing, Frontier di Guillaume Singelin è la nuova graphic novel inserita nella collana Cherry Bomb di Zerocalcare. Un’opera che si distingue per la sua narrazione sobria e originale, offrendo ai lettori un’esperienza visiva e narrativa di qualità. La pubblicazione rappresenta un’occasione per scoprire un talento internazionale, consolidando la presenza di Singelin nel panorama dei fumetti contemporanei.

Sta arrivando, grazie a BAO Publishing e alla collana Cherry Bomb di Zerocalcare, la grafic novel Frontier di Guillaume Singelin. Ecco il comunicato stampa: BAO Publishing è orgogliosa di annunciare Frontier di Guillaume Singelin la quarta proposta della collana Cherry Bomb, curata e diretta da Zerocalcare. Dichiarazione Perché ho scelto questo fumetto: perché da quando ero ragazzino ho sempre amato l’idea della corsa allo Spazio, la prospettiva che le nostre vite potessero espandersi oltre i confini terrestri mi è sempre sembrato affascinante. Frontier mostra questo scenario, immaginando uno sviluppo coerente con il mondo in cui viviamo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - In uscita Frontier, il fumetto che ha conquistato Zerocalcare

Anna, la studentessa bresciana che ha ritrovato in cantina le lettere del bisnonno dal fronte del Carso. Dalla storia il docufilm che ha conquistato i cuoriAnna, studentessa bresciana, ha riscoperto in cantina le lettere del bisnonno dal fronte del Carso.

"Nel nido dei serpenti", il nuovo fumetto di Zerocalcare contro "fascisti ungheresi" e pro-Salis pubblicato da Momo Edizioni a Più Libri, Più LiberiNel suo nuovo fumetto, Zerocalcare affronta temi politici e sociali, tra critiche ai fascisti ungheresi e posizioni pro-LGBT+.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Ora potete giocare gratis ad Avatar: Frontiers of Pandora per 5 ore, ma sbrigatevi; Avatar: Frontiers of Pandora passa alla versione 2.6; Avatar: Frontiers of Pandora ha un weekend gratis; Avatar: Frontiers of Pandora, l’Aggiornamento 2.6 corregge vari bug di From the Ashes.

Quando dalla tipografia arrivano le prime copie di un titolo che attendevamo con ansia, e sono bellissime, è sempre un momento di festa, in redazione. FRONTIER (https://baopublishing.it/prodotti/frontier/) di Guillaume Singelin, nuova uscita della collana Cher - facebook.com facebook