In un anno 7.651 veicoli controllati e 80 mezzi sequestrati

Ieri mattina, 24 gennaio, a Monselice presso la Pieve di Santa Giustina, si è svolta la cerimonia in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Nell’arco dell’anno, sono stati controllati 7.651 veicoli e sono stati sequestrati 80 mezzi. Un momento di riconoscimento e ringraziamento per il lavoro svolto dagli agenti nel garantire sicurezza e ordine sul territorio.

Si è tenuta ieri mattina 24 gennaio a Monselice nella Pieve di Santa Giustina la cerimonia in onore di San Sebastiano patrono della Polizia Locale. Presenti alla celebrazione i sindaci di Monselice Giorgia Bedin e di Galzignano Terme Riccardo Masin oltre alle rispettive Polizie Locali.

