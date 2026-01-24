in consiglio sbarca il piano delle alienazioni

Inizia il percorso del nuovo anno con l’approvazione del piano delle alienazioni, ora in discussione nel Consiglio comunale. La prossima settimana si svolgeranno anche le riunioni delle Commissioni Bilancio, Urbanistica, Servizi sociali e Ambiente, con incontri programmati tra martedì e giovedì. Si tratta del primo Consiglio dell’anno, un momento importante per affrontare le tematiche strategiche della città.

Dopo la convocazione delle Commissioni, ben tre soltanto la prossima settimana (la congiunta Bilancio e Urbanistica, martedì alle 16, nonché la "combo" nella stessa giornata di giovedì, cioè quella dei Servizi sociali, alle 14, e quella dell’Ambiente, alle 16), è stato convocato anche il Consiglio comunale: il primo dell’anno. Si terrà venerdì prossimo, alle 15.30, nella Sala consiliare del Castello di Falconara Alta. All’ordine del giorno, il punto più importante, è il Bilancio di previsione 20262028. Ma in discussione andranno anche il Piano degli incarichi 2026 (per l’adozione), il Piano della alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 20262028, il Programma triennale (2026-2027-2028) e l’elenco annuale (2026) dei lavori pubblici (per l’approvazione). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

