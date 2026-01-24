In carrozzina per 42 chilometri ad Atene | la festa per l' impresa di Gioele e dei suoi angeli

Gioele Imolesi e il suo team hanno completato con successo la 42esima maratona di Atene, percorrendo 42 chilometri in carrozzina. L’impresa è stata riconosciuta con un premio presso il Comune di San Mauro Pascoli, celebrando la determinazione e la forza di volontà dimostrata durante questa prova. Un risultato che testimonia impegno e solidarietà, valorizzando l’importanza dello sport come strumento di inclusione.

Gioele Imolesi e il suo “Team” sono stati premiati, presso il Comune di San Mauro Pascoli, per aver concluso con successo la 42esima maratona di Atene lo scorso novembre. Il gruppo ha spinto la carrozzina di Gioele per i 42 km di gara, dalla città di Maratona allo stadio Panathenaic, tra fatica e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Gioele Imolesi e il suo team sono stati riconosciuti presso il Comune di San Mauro Pascoli per aver completato con successo la 42esima maratona di Atene lo scorso novembre.

