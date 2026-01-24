In campo il nuovo Prato con l’ipotesi difesa a tre

Il Prato si prepara a tornare in campo con l’ipotesi di una difesa a tre, segnando un possibile cambiamento tattico. Dopo una settimana intensa per i colori biancazzurri, la squadra si avvicina alla ripresa delle competizioni, valutando le soluzioni più adatte per affrontare al meglio la prossima sfida. Un momento di attesa e di riflessione, mentre si delineano le strategie per la fase conclusiva del campionato.

Si avvicina a grandi passi il ritorno in campo del Prato, al termine di una settimana particolare per i colori biancazzurri. Dopo il secondo stop consecutivo nel girone E di Serie D contro lo Scandicci, la società ha optato per il cambio di allenatore scegliendo Alessandro Dal Canto. Un modo per dare una scossa alla squadra, che dopo la partita di Orvieto ha mostrato una preoccupante involuzione. Un trend negativo che è suonato tanto come un campanello d’allarme assolutamente da non trascurare. E così il club ha preferito agire immediatamente. Adesso però i giocatori sono chiamati davvero a una reazione d’orgoglio, perché gli alibi - se mai ce ne sono stati - sono finiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prato, ipotesi difesa a tre ma non da subito. Mister Dal Canto ‘studia’ i biancazzurriPrato si prepara alla nuova fase sotto la guida di Mister Dal Canto, che ha iniziato a conoscere i biancazzurri con una doppia seduta a porte chiuse presso lo stadio Lungobisenzio.

