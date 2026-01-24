In Australia, un ragazzo di 12 anni è deceduto dopo essere stato attaccato da uno squalo nel porto di Sydney. Si tratta del terzo attacco letale da settembre nella zona, aumentando le preoccupazioni sulla sicurezza nelle acque locali. La famiglia ha confermato il decesso, sottolineando l’urgenza di approfondire le misure di prevenzione e tutela per chi si immerge nelle aree interessate.

Un ragazzo di 12 anni, ricoverato in ospedale dopo essere stato morso da uno squalo nel porto di Sydney, è morto per le ferite riportate, ha annunciato oggi la sua famiglia, in un’ondata di preoccupazione suscitata da una serie di attacchi simili. Nico Antic è rimasto gravemente ferito domenica scorsa da uno squalo mentre si tuffava da una roccia per nuotare con gli amici in una baia della città. Questo è il terzo attacco mortale a Sydney da settembre, mentre in altri tre simili registrati nel giro di 48 ore non ci sono state vittime, i soccorritori hanno di conseguenza esortato la popolazione a evitare le spiagge. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - In Australia un 12enne muore dopo l'attacco di uno squalo. A Sydney è il terzo attacco letale da settembre

