In acqua durante la gravidanza Open Day anche oggi e il 31

Le Terme di Chianciano continuano a offrire opportunità per il benessere in gravidanza con le sessioni di esercizio in acqua. L’iniziativa Open Day si svolge anche oggi e sarà disponibile nuovamente il 24 e il 31 gennaio alle 9. Un’occasione per prendersi cura di sé in un ambiente sicuro e rilassante, dedicato alle future mamme che desiderano mantenersi attive durante questo periodo.

Le Terme di Chianciano rinnovano l'iniziativa dedicata al movimento in acqua durante la gravidanza, aggiungendo due nuove date dell' Open Day: sabato 24 e 31 gennaio alle 9. L'Open Day si inserisce in un progetto più ampio di percorsi dedicati alla gravidanza e alla prima infanzia, coordinato dalla Direzione Sanitaria delle Terme, con l'obiettivo di integrare movimento, prevenzione e cura della persona. Un'esperienza pensata per accompagnare le future mamme in un percorso di benessere, ascolto del corpo e rilassamento. "Siamo entusiasti di poter riproporre l'esperienza in due nuove date. Il grande interesse registrato conferma quanto sia importante offrire alle future mamme spazi dedicati al benessere e alla consapevolezza del proprio corpo", dichiara la Direttrice Sanitaria, dottoressa Manela Scaramuzzino.

