in 10mila a casermarcheologica i numeri di palazzo muglioni sono un successo culturale

Nel 2025, CasermArcheologica di Sansepolcro ha confermato il suo ruolo come centro culturale di rilievo, attirando numerosi visitatori e coinvolgendo la comunità locale. La struttura, situata all’interno di Palazzo Muglioni, si distingue per le iniziative dedicate alle arti contemporanee e alla partecipazione civica, contribuendo significativamente all’offerta culturale del territorio. Questi risultati testimoniano l’importanza di un progetto che valorizza il patrimonio e promuove l’arte in modo accessibile e partecipato.
SANSEPOLCRO Numeri di assoluto rilievo per CasermArcheologica di Sansepolcro, luogo di cultura, per le arti contemporanee e di cittadinanza attiva, che nel corso del 2025 ha registrato 9.628 persone coinvolte tra le mura di Palazzo Muglioni, di questi 3.836 sono under 35, a testimonianza di una forte partecipazione delle nuove generazioni, all’interno dell’edificio che è stato recuperato e restituito alla cittadinanza come luogo culturale aperto tutti i giorni con orario continuato. Oltre alle presenze a CasermArcheologica altre migliaia di persone, difficili da contare, visto che si è trattato di iniziative a ingresso gratuito, hanno partecipato agli eventi che l’organizzazione ha curato fuori dal proprio spazio di Sansepolcro, ad Arezzo, a Badia Tedalda e a Subbiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
