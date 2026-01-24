Nel 2025, CasermArcheologica di Sansepolcro ha confermato il suo ruolo come centro culturale di rilievo, attirando numerosi visitatori e coinvolgendo la comunità locale. La struttura, situata all’interno di Palazzo Muglioni, si distingue per le iniziative dedicate alle arti contemporanee e alla partecipazione civica, contribuendo significativamente all’offerta culturale del territorio. Questi risultati testimoniano l’importanza di un progetto che valorizza il patrimonio e promuove l’arte in modo accessibile e partecipato.

SANSEPOLCRO Numeri di assoluto rilievo per CasermArcheologica di Sansepolcro, luogo di cultura, per le arti contemporanee e di cittadinanza attiva, che nel corso del 2025 ha registrato 9.628 persone coinvolte tra le mura di Palazzo Muglioni, di questi 3.836 sono under 35, a testimonianza di una forte partecipazione delle nuove generazioni, all’interno dell’edificio che è stato recuperato e restituito alla cittadinanza come luogo culturale aperto tutti i giorni con orario continuato. Oltre alle presenze a CasermArcheologica altre migliaia di persone, difficili da contare, visto che si è trattato di iniziative a ingresso gratuito, hanno partecipato agli eventi che l’organizzazione ha curato fuori dal proprio spazio di Sansepolcro, ad Arezzo, a Badia Tedalda e a Subbiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In 10mila a CasermArcheologica. I numeri di Palazzo Muglioni sono un successo culturale

Successo per i Musei nazionali. I visitatori sono cresciuti del 9%: "Proposta culturale di qualità"Nel 2025, i Musei nazionali di Ravenna, sotto la guida dell’architetto Andrea Sardo, hanno registrato un incremento del 9% nei visitatori.

Kelly monumentale al Dall’Ara: i numeri di Bologna Juve sono una chiave del successo bianconero. E come cambia ora per l’inglese con il rientro di BremerKelly ha regalato una prestazione memorabile al Dall’Ara, contribuendo al successo della Juventus contro il Bologna.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: In 10mila a CasermArcheologica. I numeri di Palazzo Muglioni sono un successo culturale.

In 10mila a CasermArcheologica. I numeri di Palazzo Muglioni sono un successo culturaleFuori da Sansepolcro, CasermArcheologica ha di recente condotto il progetto Arno Vibes nel Comune di Subbiano con laboratori che hanno coinvolto studenti e persone di tutte le età, la realizzazione di ... lanazione.it

CasermArcheologica, nel 2025 oltre 10.000 tra ingressi e persone partecipanti alle attivitàIl 27 e 28 febbraio CasermArcheologica accoglie la mostra dell’artista internazionale Lucy Orta ... msn.com