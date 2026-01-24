Imprese le incertezze mondiali non pesano sulla crescita pontina

Nonostante le sfide globali, la provincia di Latina mantiene una buona tenuta economica. Secondo i dati di Movimpresa, l’osservatorio della Camera di Commercio Frosinone Latina, le imprese locali continuano a registrare segnali di crescita, distinguendosi in un contesto di rallentamento generale del commercio. Questa dinamica evidenzia la solidità e la resilienza del tessuto imprenditoriale pontino.

