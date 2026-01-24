Attorno a “Crusader Kings II” e alla sua visione distorta della storia si è costruito un pezzo importante dell'ideologia politica dell'alt right Quando fu nominato segretario alla Difesa da Donald Trump, Pete Hegseth fu oggetto di estese attenzioni e polemiche sia per il suo passato di dichiarazioni controverse ed estremiste, sia per i suoi tatuaggi, che riprendono motti religiosi e patriottici legati a posizioni islamofobe e ai movimenti neonazisti. Uno di questi, “Deus Vult”, riprende un’espressione in latino riconducibile al periodo delle Crociate e traducibile con “Dio lo vuole”, che negli ultimi anni è diventata particolarmente popolare nella alt right americana soprattutto grazie a un videogioco: Crusader Kings II, pubblicato dall’editore svedese Paradox. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il videogioco che ha contribuito a radicalizzare la destra statunitense

