Il Vangelo non è americano Tre cardinali contro la politica di Trump

Il Vangelo, tradizionalmente universale, si scontra con le posizioni politiche degli Stati Uniti, come dimostrano le recenti tensioni tra la Chiesa e Donald Trump. Tre cardinali esprimono il loro dissenso rispetto alle scelte del presidente americano, evidenziando una distanza tra i principi religiosi e le strategie politiche. In questo contesto, il ruolo della Chiesa e le sue posizioni etiche continuano a suscitare riflessioni e discussioni a livello globale.

“Il Vangelo non è americano” e nella chiesa si moltiplicano i segnali di insofferenza verso Donald Trump, che invita Papa Leone al “board of peace for Gaza” ma il cardinale segretario di stato Pietro Parolin non è d’accordo e frena. Tre cardinali americani, progressisti e vicini a Papa Leone, criticano duramente la politica della casa bianca e “l’osservatore romano” pubblica subito il loro intervento. Il capo dei cappellani militari Usa – sulla base della dottrina cattolica e del “catechismo” – asserisce: “è moralmente accettabile disobbedire agli ordini perversi” come quelli del bandito di Washington.🔗 Leggi su Bergamonews.it

