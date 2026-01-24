Il valico di Rafah secondo Israele | un filtro per facilitare l’esodo

Il valico di Rafah è spesso descritto da Israele come un punto di passaggio che facilita l’esodo di persone e merci nella regione. Nel contesto internazionale, diversi paesi europei stanno gradualmente allontanandosi dall’approccio multilaterale promosso dagli Stati Uniti, in particolare dal cosiddetto «Board of Peace» di Donald Trump. Questa dinamica riflette le complessità e le tensioni nelle strategie diplomatiche e di sicurezza nella regione.

Un po' alla volta e in ordine sparso, i paesi europei si stanno sfilando dal «Board of Peace» del presidente degli Stati uniti, Donald Trump. Tra premesse, giri di parole e apprezzamenti diffusi, la linea comune pare essere quella dello scoglio costituzionale.

Gaza, Israele smentisce l’apertura del valico di RafahIl valico di Rafah tra Gaza e Israele rimarrà chiuso fino a quando Hamas non restituirà il corpo dell'ultimo ostaggio ancora detenuto a Gaza.

Mo: media, 'Israele gestirà valico Rafah tramite un sito d'ispezione'Le autorità israeliane si stanno preparando a riaprire il valico di Rafah, situato al confine tra Gaza e l’Egitto.

Israele decide di mantenere chiuso il valico di Rafah e impedisce l’ingresso del comitato di amministrazione di GazaGaza - MEMO. Israele ha deciso di mantenere chiuso il valico di Rafah e di impedire al comitato di amministrazione di Gaza di entrare nel territorio, ... infopal.it

Gaza: media, riapertura valico Rafah è stata imposta a Israele da mediatori tregua (2)La riapertura è stata annunciata ieri a Davos dal presidente della Commissione tecnocratica palestinese per la gestione amministrativa ... agenzianova.com

NUOVO VALICO TRA EGITTO E ISRAELE: NASCE “RAFAH 2” E CAMBIA LA GOVERNANCE DI GAZA di Chiara Cavalieri Sta per aprire il nuovo valico Rafah 2 tra Egitto e Israele. Un sistema multilivello di controllo con supervisione israeliana, gestione UE e r - facebook.com facebook

Gaza, il capo della Commissione tecnocratica: Apertura totale del valico di Rafah la prossima settimana x.com