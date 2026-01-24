Il traffico urbano sotto la lente Lecchesi fra i più penalizzati Cinquanta ore all’anno in coda

Il traffico urbano rappresenta una sfida quotidiana per molti cittadini leccesi, che trascorrono oltre cinquanta ore all’anno in coda. Questa situazione influisce sulla qualità della vita e sulla produttività, rendendo il pendolarismo un elemento da valutare attentamente. Analizzare i dati sul traffico è essenziale per comprendere le criticità e individuare eventuali soluzioni volte a migliorare la mobilità in città.

LECCO Lecchesi condannati a restare in coda e a perdere più di due giorni di vita in mezzo al traffico per andare al lavoro. A Lecco mediamente ogni automobilista o ogni pendolare per raggiungere il posto di impiego butta via 50 ore all’anno bloccato in macchina o sugli autobus, in una fila di altri automobilisti e passeggeri come lui che sembrano non avanzare mai, fermi ai semafori e alle rotonde degli incroci, o in colonna per attraversare il centro o intrappolati tra cantieri, lavori in corso, scavi stradali. Sono appunto più di due giorni all’anno, che, nell’arco di un’esistenza media possono diventare anche 5 mesi: quasi una condanna, imprigionati in un abitacolo di una vettura o su un pullman trasformati in celle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

