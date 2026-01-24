Il tempo che l’intelligenza artificiale non fa risparmiare Uno studio
Un dato poco evidenziato rivela che, nonostante le aspettative, l’intelligenza artificiale non sempre garantisce un risparmio di tempo. Uno studio recente mette in luce questa realtà, invitando a riflettere sulle effettive possibilità e limiti di questa tecnologia. È importante analizzare con attenzione queste informazioni per comprendere meglio come integrare l’IA nelle attività quotidiane e professionali.
C’è un dato, emerso quasi in sordina, che meriterebbe molta più attenzione di quanta ne abbia ricevuta. Secondo un recente studio di Workday, l’uso dell’intelligenza artificiale fa effettivamente risparmiare tempo ai lavoratori – da una a sette ore a settimana – ma circa il 40 per cento di quel tempo viene poi riassorbito da attività di rielaborazione, controllo, verifica, riscrittura. In altre parole: l’AI accelera, sì, ma chiede in cambio un nuovo lavoro umano, più invisibile e più delicato di prima. E’ uno studio importante perché mette il dito su un equivoco diffuso. L’idea che l’AI serva soprattutto a “semplificare”, a togliere di mezzo il lavoro umano, a rendere automatico ciò che prima richiedeva competenze, attenzione, tempo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
