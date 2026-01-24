Il Lecce dimostra solidità e organizzazione, ma fatica a trovare la rete. La partita contro la Lazio si conclude con un pareggio che, più che soddisfare i biancazzurri, lascia qualche rammarico ai salentini, che avrebbero potuto ottenere il risultato pieno. Un punto che può risultare importante per entrambe le squadre, ma che evidenzia ancora una volta le difficoltà offensive del Lecce in questa fase della stagione.

Un punto che serve più al Lecce che alla Lazio. Eppure è il Lecce a dover recriminare, perché avrebbe potuto anche vincerla. Anzi, l'avrebbe meritato, almeno ai punti. Ai punti, però, non vale. E allora arriva un punto che evidenzia pregi e difetti del Lecce: una squadra che tiene bene il campo, gioca anche piuttosto bene ma si perde negli ultimi 30 metri. Per raccontare il primo tempo del Lecce basta un dato: i giallorossi non chiudevano un primo tempo in Serie A senza subire nemmeno un tiro verso la porta dal 2004. È invece la traversa, abbinata alla cattiva sorte, a dire di no al Lecce quando Ramadani calcia dalla lunga distanza e la palla prima colpisce il supporto di legno e poi atterra di fatto sulla linea di porta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il solito buon Lecce: fa tutto bene ma non segna. E sbatte sulla Lazio

