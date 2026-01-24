Il sogno spezzato di uno studente È morto dopo il trapianto di cuore Era in Italia per una vita migliore

Un giovane studente moldavo di 22 anni, in Italia per una vita migliore, è deceduto pochi giorni dopo un trapianto di cuore presso l’ospedale Santa Maria alle Scotte. La sua storia riflette il dramma di una speranza spezzata, nonostante l’intervento e le aspettative di un nuovo inizio. Un tragico esempio delle sfide che affrontano molti giovani stranieri nel nostro Paese, e dell’importanza di continuare a migliorare i percorsi di assistenza e supporto.

Un sogno di vita spezzato, una fine improvvisa dopo un lampo di grande speranza. È la drammatica storia di un giovane studente moldavo di 22 anni, iscritto al terzo anno di università, morto all’ ospedale Santa Maria alle Scotte, pochi giorni dopo aver ricevuto un trapianto di cuore che sembrava avergli restituito la speranza di un futuro migliore. Il ragazzo, che conviveva con gravi problemi cardiaci dal 2021, aveva vissuto una lunga attesa fatta di controlli e paure, fino alla notizia della disponibilità, a inizio dicembre, del cuore compatibile all’ospedale delle Scotte, dove era stato ricoverato in vista della delicata operazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sogno spezzato di uno studente. Il trapianto di cuore e la morte, era in Italia per una vita miglioreUn giovane studente moldavo di 22 anni, residente in Italia in cerca di un futuro migliore, è deceduto pochi giorni dopo un trapianto di cuore all'ospedale Le Scotte di Siena.

