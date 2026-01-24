Il sogno hi-tech di Marco Norcia | a Monreale apre Nomatech | informatica gaming e stampa 3D

A Monreale apre Nomatech, il nuovo centro dedicato a informatica, gaming e stampa 3D. Situato in via Roma 12, rappresenta il progetto di un giovane imprenditore che ha realizzato il suo sogno di creare uno spazio dedicato alle tecnologie innovative. Nomatech si propone come punto di riferimento per appassionati e professionisti interessati all’universo digitale e alle nuove frontiere della stampa tridimensionale.

MONREALE – Il sogno di un giovane imprenditore che diventa realtà nel cuore della città. Ha ufficialmente aperto i battenti Nomatech, il nuovo hub tecnologico situato nella centralissima via Roma 12. A tagliare il nastro, nel pomeriggio di ieri 23 gennaio, è stato il titolare Marco Norcia, 31 anni, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono. Non si tratta di un semplice negozio di telefonia: Nomatech si propone come un punto di riferimento per l'elettronica a 360 gradi, dalla vendita alla riparazione di PC e smartphone, fino al mondo del gaming con titoli e console PlayStation e Nintendo. La vera chicca tecnologica? Una stampante 3D all'avanguardia pronta a realizzare opere personalizzate su richiesta dei clienti.

