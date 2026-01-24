Il seme minuscolo che vale una dispensa intera
I semi di sesamo, piccoli e lucidi, sono molto più di un semplice ingrediente: rappresentano un elemento versatile in cucina, capace di arricchire e completare molte preparazioni. Questi semi, spesso considerati decorativi, possiedono proprietà nutrizionali e funzionali che li rendono un elemento imprescindibile in diverse ricette e tradizioni culinarie. La loro semplicità nasconde un potenziale che vale quanto una dispensa intera, offrendo gusto e valore in ogni uso.
Piccoli, lucidi, quasi decorativi, i semi di sesamo hanno la capacità rara di essere insieme ingrediente e finitura. Bastano pochi grammi per dare croccantezza a un’insalata, profondità a una crema, carattere a una fetta di pane. Ma dietro quel gusto tostato che sa di Oriente c’è anche un profilo nutrizionale sorprendente: grassi insaturi, una buona quota di proteine vegetali, fibre, e una dote notevole di minerali. Non è un caso che, in molte tradizioni, il sesamo compaia sia in ricette quotidiane sia in preparazioni considerate energetiche o rinforzanti, dalla tahina all’halva. Il punto, come spesso accade con i cibi molto concentrati, sta nelle dosi e nel modo in cui vengono usati. 🔗 Leggi su Amica.it
