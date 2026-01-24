Il Rosario secondo Giovanni Paolo II | la potente arma che vince tutto

Il Rosario, secondo Giovanni Paolo II, rappresenta una preghiera fondamentale per avvicinarsi a Gesù attraverso Maria. Oltre a essere un momento di riflessione spirituale, il Rosario è considerato uno strumento di conforto e guarigione, offrendo pace e forza a chi lo prega. Questa pratica semplice ma potente invita alla meditazione e alla fiducia nel percorso di fede quotidiano.

Il Santo Rosario non è solo una delle più alte forme di preghiera che ci innalza a Gesù per mezzo di Maria, ma è anche una vera fonte di guarigione. Spesso si pensa che a problemi di tutti i giorni, quali possono essere gli stati di ansia e lo stress non ci sia rimedio se non solo quelli di carattere medico. Dobbiamo pensare che, invece, la Vergine Maria conosce ogni nostra singola necessità, anche quella che sembra più banale. Quando preghiamo la Madonna, che sia in una preghiera spontanea o attraverso la Corona del Rosario, Lei accompagna ogni nostra intenzione e ogni nostra necessità al Trono dell’Altissimo, certi che saremo esauditi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Quando si toglie il Presepe? La vera data della tradizione che amava anche Giovanni Paolo IIQuando si toglie il Presepe? Secondo la tradizione, la sua rimozione avviene dopo l’Epifania, il 6 gennaio.

Oggi 22 ottobre è la festa di SAN GIOVANNI PAOLO II: ha insegnato al mondo a non avere #paura

