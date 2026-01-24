Il ricco programma dell’associazione ‘Casa della Memoria’

L’associazione ‘Casa della Memoria’ di Servigliano presenta un articolato calendario di eventi e iniziative, realizzati ogni gennaio, in occasione del ‘Giorno della Memoria’. L’obiettivo è coinvolgere scuole e popolazione in attività che promuovono la riflessione e la memoria storica, contribuendo alla conoscenza di un passato importante e alla tutela della memoria collettiva.

L'associazione 'Casa della Memoria' di Servigliano, come ogni anno nel mese di gennaio ha allestito un ricco programma di eventi e iniziative rivolte alle scuole ed alla popolazione in occasione del 'Giorno della Memoria'. "Il focus di quest'anno sarà lo sterminio dei disabili con l'attuazione del programma Aktion T4 nei campi nazisti – commenta Giordano Viozzi, presidente dell'associazione -. A parlarne con noi in un doppio appuntamento diviso fra Servigliano e Fermo, sarà la giovane Federica Ferrara, autrice non vedente del libro 'L'olocausto dimenticato'. Dedicheremo poi la mattinata del 2 febbraio ai bambini delle classi primarie dell'Isc di Falerone, per i quali verrà proiettato in anteprima assoluta ' Storia di Sergio ', corto animato entrato in lista per una nomination agli Oscar.

