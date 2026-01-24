Il rebus MedioEtruria Incontro Giani-Proietti | È l’ora della concretezza

Il rebus MedioEtruria riguarda il completamento delle infrastrutture di mobilità tra Umbria e Toscana, con particolare attenzione alla futura stazione dell’alta velocità. In un incontro tra Giani e Proietti, si è sottolineata l’importanza di definire progetti chiari e ottenere i necessari finanziamenti. L’obiettivo è garantire collegamenti più efficaci, contribuendo allo sviluppo e alla connettività della regione.

Infrastrutture e mobilità: l'obiettivo da centrare è quello di completare collegamenti importanti tra Umbria e Toscana anche con la futura stazione dell'alta velocità MedioEtruria per la quale servono "maggiori certezze su progetti definitivi e finanziamenti". È quanto emerso ieri nell'incontro a Monte Santa Maria Tiberina tra i presidenti di Regione Eugenio Giani, Toscana, e Stefania Proietti, Umbria. La posizione condivisa dalle due Regioni è inoltre quella di raddoppiare gli Intercity che fermano nelle quattro stazioni di Arezzo, Camucia, Orvieto e Chiusi e inserirli sulla direttissima. Ampia la parentesi del confronto dedicata al progetto MedioEtruria.

