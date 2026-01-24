il rebus hotel marche agli imprenditori interessa ma nessuno lo acquista

Il 2 febbraio si svolgerà nuovamente all’asta l’hotel Marche, una struttura che potrebbe rappresentare un’opportunità per gli imprenditori del settore. Tuttavia, il complesso processo di cambio di destinazione d’uso sta ostacolando l’interesse e il coinvolgimento degli investitori, impedendo alla proprietà di trovare una soluzione efficace e sostenibile.

Il 2 febbraio torna all’asta l’ hotel Marche, ma il difficile cambio di destinazione d’uso blocca gli investitori. La struttura, che in passato era di proprietà della Provincia di Ancona e che ha ospitato anche il Centro per l’Impiego sarà battuta all’asta al prezzo di 2 milioni di euro. Un prezzo che non prevede ulteriori ribassi. L’immobile è inutilizzato da anni e versa in uno stato di degrado. Una zona centrale e potenzialmente appetibile ma con i tempi che corrono gli investitori in strutture ricettive, anche se in ottima posizione, sono sempre meno. Lo si evince anche dagli annunci di vendita delle strutture ricettive: "Si propone in vendita una prestigiosa struttura alberghiera fronte mare, situata in posizione irripetibile davanti alla celebre Rotonda della Spiaggia di Velluto, nel cuore di una delle località turistiche più rinomate della costa adriatica ’" si legge nell’annuncio di un noto portale web – lo stesso dove a 660 mila euro viene proposto un hotel in via Raffaello Sanzio, mentre a 1 milione 229 mila euro si può acquistare un hotel di 30 camere sul lungomare Mameli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

