Il reboot di Buffy l’Ammazzavampiri potrebbe dare risposta alle domande lasciate in sospeso

Il prossimo reboot di Buffy l’Ammazzavampiri punta a rispondere a alcune delle domande rimaste in sospeso dal finale originale, offrendo ai fan l’opportunità di scoprire come si evolve la storia di Buffy e dei suoi alleati. Questa nuova versione potrebbe chiudere definitivamente alcuni punti interrogativi lasciati aperti, riprendendo le vicende dal punto in cui si erano interrotte.

Buffy l’Ammazzavampiri sta per tornare con un rebootsequel, e l’operazione potrebbe finalmente chiudere uno dei cliffhanger più discussi della storia della televisione, rimasto irrisolto da oltre vent’anni. Quando la serie originale si concluse nel 2003, dopo sette stagioni, la storia di Buffy a Sunnydale trovò una degna conclusione con la distruzione della Bocca dell’Inferno e la sconfitta del Primo Male. Ma l’universo narrativo di Buffy non era ancora finito. Lo spin-off Angel aveva infatti ancora una stagione da raccontare e si concluse nel 2004 con un finale rimasto impresso nella memoria dei fan: Angel, Spike, Gunn e Illyria, sotto la pioggia, pronti ad affrontare un esercito di demoni durante l’apocalisse. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

