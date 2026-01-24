Il prezzo del Premium Upgrade di Forza Horizon 6 è troppo alto secondo molti fan

Molti fan hanno espresso riluttanza riguardo al prezzo del Premium Upgrade di Forza Horizon 6, fissato a 59,99€. Il pacchetto offre l'accesso anticipato di quattro giorni, due espansioni future, DLC, Car Pass, VIP Membership e altri bonus. La discussione si concentra sul rapporto qualità-prezzo di questa proposta, considerando le aspettative e il valore percepito dagli appassionati del franchise.

Il prezzo del Premium Upgrade di Forza Horizon 6 è diventato uno dei temi più discussi dopo la presentazione ufficiale del gioco, visto che il pacchetto, proposto a 59,99€, permette di giocare quattro giorni prima del lancio ufficiale e include le due espansioni future, diversi DLC, il Car Pass, il VIP Membership e altri bonus. Una cifra che, per molti appassionati, appare difficile da giustificare. Il primo elemento che ha fatto storcere il naso è il confronto diretto con l’edizione standard: il costo del Premium Upgrade è infatti molto vicino a quello necessario per acquistare il gioco completo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Forza Horizon 6, Microsoft svela tutti i dettagli dell’edizione Premium e svela i Requisiti di sistema PCMicrosoft ha annunciato ufficialmente i dettagli delle diverse edizioni di Forza Horizon 6, con un focus sulla Premium Edition.

Forza Horizon 6, un leak ha svelato data di uscita, edizioni e prezzoRecenti indiscrezioni hanno rivelato dettagli su Forza Horizon 6, tra cui la possibile data di uscita, le edizioni disponibili e i prezzi.

