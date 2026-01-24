Il presidente della Regione nel cuore dei territori feriti | attiveremo procedure velocissime

Il presidente della Regione ha convocato una riunione urgente dei Dipartimenti per definire procedure rapide e chiare, al fine di garantire interventi immediati nei territori colpiti. L’obiettivo è attivare rapidamente le modalità operative necessarie per il ripristino, rispettando le tempistiche più rapide possibili, e assicurare un intervento efficace e coordinato nelle zone danneggiate.

"Lunedì mattina ho convocato una riunione d'urgenza dei Dipartimenti per individuare procedure snelle e regole per consentire l'immediatezza dei lavori di ripristino, laddove si possono fare in tempi brevi". Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani, oggi in città per un.

