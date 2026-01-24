Il pizzaiolo e la giustizia riparativa | Karine trattata come spazzatura

Il caso di Karine evidenzia le implicazioni etiche e morali legate alla giustizia riparativa. La vicenda, che vede un pizzaiolo coinvolto nel trattamento disumano di una persona deceduta, solleva interrogativi sul rispetto della dignità umana e sulle responsabilità sociali. Un approfondimento necessario per comprendere le dinamiche del rispetto, della memoria e della correttezza nel contesto delle relazioni e della giustizia.

"Anche da morti nessuno merita il trattamento che lui ha fatto a Karine: passare la notte con il cadavere per poi buttarlo come spazzatura. Non è giusto che si ritrovi agli arresti domiciliari. Le figlie hanno sofferto e tuttora chiedono della mamma, non credo che qualcuno abbia voglia di collaborare con lui, quella persona deve scontare la pena". A. è il padre della seconda bambina di Karine Cogliati, la 26enne italo-brasiliana residente a Biassono trovata morta lo scorso febbraio in un bosco alla periferia di Carate Brianza, rannicchiata dentro una felpa le cui maniche erano state legate per trasportarla come un sacchetto da abbandonare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

