Il picco del desiderio sessuale maschile? Non è a 20 anni ma molto più tardi

Il desiderio sessuale maschile non raggiunge necessariamente il suo massimo in giovane età. Studi recenti suggeriscono che la libido può aumentare con il tempo, superando i livelli dei vent’anni e raggiungendo il apice molto più tardi nella vita. Questo fenomeno evidenzia come fattori diversi dal testosterone influenzino la sessualità maschile nel corso degli anni.

Per molti anni si è dato per scontato che il desiderio sessuale maschile raggiungesse il massimo intorno ai 20 anni, spinto dagli elevati livelli di testosterone e da una piena efficienza fisica. Le ultime evidenze, invece, sembrano raccontare una storia diversa, molto più sfumata, in cui la libido non dipende soltanto dall'età anagrafica dell'individuo, ma dal suo benessere complessivo, dall'equilibrio emotivo e dalla qualità delle sue relazioni. A mettere in discussione quello che per anni è stato considerato un dato di fatto è uno studio condotto dall'Università di Tartu, in Estonia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Quando il desiderio sessuale maschile raggiunge davvero il picco (e non è tra i 20 e i 30 anni)Il desiderio sessuale maschile spesso si pensa diminuisca con l’età, seguendo un percorso lineare.

Cosa influenza il desiderio sessuale: “La libido non è un impulso isolato, nasce dentro un’ecologia del desiderio”Il desiderio sessuale è influenzato da molteplici fattori che interagiscono tra loro, formando un’ecologia del desiderio.

