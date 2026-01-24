Il Pgt di Lecco alla tappa decisiva il sindaco | Una città che cresce preservando la propria identità

Il Pgt di Lecco si avvicina alla fase finale, con l’approvazione del Consiglio comunale prevista la prossima settimana. Dopo un lungo percorso di oltre 400 votazioni e l’esame di 233 osservazioni, il nuovo piano punta a garantire uno sviluppo equilibrato, rispettando l’identità della città. Il sindaco sottolinea l’importanza di una crescita sostenibile e condivisa per il futuro di Lecco.

La prossima settimana il nuovo Piano di governo del territorio verrà sottoposto all’approvazione definitiva del Consiglio comunale, con una vera maratona: un’intera settimana di lavori, oltre 400 votazioni per 233 osservazioni. Lo ricorda nella sua consueta newsletter settimanale il sindaco di.🔗 Leggi su Leccotoday.it

