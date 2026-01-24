Il Pgt di Lecco alla tappa decisiva il sindaco | Una città che cresce preservando la propria identità
Il Pgt di Lecco si avvicina alla fase finale, con l’approvazione del Consiglio comunale prevista la prossima settimana. Dopo un lungo percorso di oltre 400 votazioni e l’esame di 233 osservazioni, il nuovo piano punta a garantire uno sviluppo equilibrato, rispettando l’identità della città. Il sindaco sottolinea l’importanza di una crescita sostenibile e condivisa per il futuro di Lecco.
La prossima settimana il nuovo Piano di governo del territorio verrà sottoposto all’approvazione definitiva del Consiglio comunale, con una vera maratona: un’intera settimana di lavori, oltre 400 votazioni per 233 osservazioni. Lo ricorda nella sua consueta newsletter settimanale il sindaco di.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sant'Ilario, l’intervento del sindaco: “Parma una città che cresce, in costante movimento”Durante la cerimonia del 40° Premio Sant'Ilario, il sindaco Michele Guerra ha sottolineato come Parma continui a svilupparsi e muoversi in modo costante.
Terni, il rettore Massimiliano Marianelli: “Costruire una identità forte è la sfida. UniPg cresce se cresce Terni”Il rettore Massimiliano Marianelli sottolinea l'importanza di rafforzare l’identità locale, affermando che l’università di Perugia cresce in parallelo a Terni.
Argomenti discussi: Il Pgt di Lecco alla tappa decisiva, il sindaco: Una città che cresce preservando la propria identità; Edificabilità a Cavagna, l’intervento di Orizzonte per Lecco; Nibionno, prosegue l’iter del nuovo ponte. Ma c’è il nodo Pgt; Cavagna al centro del dibattito: l’Associazione Giuseppe Bovara promuove una visita aperta a tutti.
Lecco. Minoranze compatte denunciano: C’è la Commissione, ma non ci forniscono la documentazioneEnnesimo episodio di gestione superficiale e opaca da parte dell’attuale amministrazione La richiesta di tutti i consiglieri di minoranza: Chiediamo che la Commissione sia riconvocata in modo corre ... msn.com
Lago di Como, migliaia di firme: Questo paradiso verde ha fatto la storia, salviamolo da case e palazziLa petizione per salvare Cavagna di Lecco supera le 3.600 firme. I candidati sindaci Fumagalli e Piazza chiedono stop al consumo di suolo e tutela dell'identità. comozero.it
Quel ramo del lago di Como….. Tappa a Lecco prima di giungere in Valtellina - facebook.com facebook
Disponibile il Report "I numeri dell’ #imprenditoriafemminile in #Lombardia e nella Camera di commercio di Como-Lecco" presentato durante la tappa di Como del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa. sni.unioncamere.it/notizie/dispon… #GiroDonnedI x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.