Il peso dell’immaterialità digitale

Il cloud rappresenta una componente fondamentale dell’attuale economia digitale, ma spesso se ne sottovaluta l’impatto reale. Non si tratta di uno spazio etereo e privo di peso, bensì di una rete complessa di infrastrutture fisiche, come cavi sottomarini e data center, che consentono il funzionamento dei servizi digitali. Comprendere questa dimensione è essenziale per valutare correttamente gli aspetti ambientali e logistici dell’immaterialità digitale.

Mostre «City in the Cloud – Data on the Ground»: la rassegna a Monaco s'interroga sui costi delle reti di comunicazione e sul loro impatto ecoambientale Mostre «City in the Cloud – Data on the Ground»: la rassegna a Monaco s'interroga sui costi delle reti di comunicazione e sul loro impatto ecoambientale Il cloud non è una nuvola. Non è uno spazio etereo e immateriale in cui i dati fluttuano senza peso. È invece una rete complessa, fatta di cavi transoceanici che attraversano gli oceani, di data center energivori, di server farm installati a migliaia di chilometri di distanza e di materie prime estratte dal sottosuolo.

