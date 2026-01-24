Il Pentagono non molla la Cina ma il focus è nell’emisfero occidentale

La recente bozza della National Defense Strategy del Pentagono evidenzia un cambiamento rispetto alle politiche degli ultimi anni, mantenendo l’attenzione sulla Cina ma concentrandosi maggiormente sull’emisfero occidentale. Questa evoluzione strategica riflette una ridefinizione delle priorità degli Stati Uniti in un contesto globale in rapido mutamento, sottolineando l’importanza di adattarsi alle nuove dinamiche geopolitiche.

La bozza più recente della National Defense Strategy del Pentagono che sta circolando in queste ore, sembra segnare una discontinuità rilevante rispetto all’impostazione strategica degli ultimi anni. Il documento, attualmente in fase di revisione interna ma già oggetto di un draft operativo, ridimensiona il ruolo della Cina come principale minaccia militare e riorienta le priorità della difesa statunitense verso la protezione del territorio nazionale e del Vicinato occidentale. È un cambio di passo che interrompe la lunga centralità della deterrenza verso Pechino e riflette un più ampio riassetto delle priorità strategiche sotto l’amministrazione di Donald Trump. 🔗 Leggi su Formiche.net

Priorità all’emisfero occidentale e “duro realismo” con Cina e Russia: la nuova strategia del PentagonoIl Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha presentato la nuova National Defense Strategy 2026, con un focus sull’Emisfero occidentale e un approccio realistico verso Cina e Russia.

Una nuova frontiera della deterrenza Usa nell’emisfero occidentale. Conversazione con ZeneliUna recente operazione militare statunitense ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e di sua moglie in Venezuela.

