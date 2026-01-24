Il patto tra Meloni e Merz | L’Ue sia sovrana e salda

Il recente accordo tra Meloni e Merz sottolinea l’impegno per rafforzare la sovranità europea, promuovendo un’Unione più stabile e coesa. Le immagini di Villa Pamphili, le bandiere, e i simboli storici come i granatieri di Sardegna richiamano un patrimonio condiviso che si vuole tutelare e valorizzare. Si tratta di un passo verso un’Europa più unita e forte, in cui la collaborazione tra nazioni si basa su valori comuni e rispetto reciproco.

Le bandiere, l’erba verdissima di Villa Pamphilji, i granatieri di Sardegna con i loro colbacchi lunghi di pelo d’orso, gli stucchi seicenteschi del Casino del Bel Respiro. La cornice, certo, fa il suo effetto, ma il vero evento sta nella sostanza politica, la nascita del patto tra Roma e Berlino, il possibile nuovo motore Ue. «Questa congiuntura - dice Giorgia Meloni - impone all’Europa di scegliere se intenda essere protagonista del proprio destino o subirlo. Servono lucidità, responsabilità e coraggio per trasformare le crisi in opportunità. Occorre un cambio di passo. Subito». E Friedrich Merz, che parla di Goethe e della storica attrazione fatale per il Belpaese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Italia e Germania “più vicine che mai”. Meloni e Merz siglano un nuovo patto tra Roma e BerlinoItalia e Germania rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo accordo siglato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Inziato il summit Ue a Bruxelles. Bilaterale tra Meloni e Merz prima dei lavori A Bruxelles è iniziato il summit dell’UE, con un bilaterale tra Meloni e Merz prima delle sessioni ufficiali.

