Il concetto di stabilità nel centrodestra appare spesso semplice, ma nella realtà si presenta come un equilibrio fragile. Le tensioni e le divergenze interne, evidenti quotidianamente, dimostrano come questa stabilità sia più apparente che effettiva. Analizzare le dinamiche di questa area politica permette di comprendere meglio le sfide e le complessità che caratterizzano il panorama politico italiano.

Divisi su tutto, ma ancora in piedi: il segreto della destra è aver trasformato il conflitto interno in un fattore di tenuta Si fa presto a dire stabilità. Il centrodestra, lo vedete ogni giorno, è attraversato da mille rivoli, da mille divisioni e da mille sussulti. E non passa giorno senza che non vi sia, all'interno della maggioranza, qualche ragione per litigare. Si litiga sulla nomina del presidente della Consob, con la Lega e Fratelli d'Italia unite sul nome di Federico Freni e con Forza Italia no. Si litiga sul Mercosur, con Forza Italia e Fratelli d'Italia favorevoli al trattato e con la Lega invece no. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il paradosso della stabilità del centrodestra

Il 2026 del centrodestra. Referendum e riforma elettorale: ottenuta la stabilità ora tocca alla politicaIl 2026 rappresenta un momento chiave per il centrodestra, con l’obiettivo di consolidare stabilità e riforme di sistema.

Il paradosso della Torre Unico-Brera: nel 2008 il Comune indicò il valore storico del rudere del ‘700 ma era già stato abbattutoNel 2008, il Comune di Milano riconobbe il valore storico del rudere del ‘700 di via Anfiteatro 7, nel quartiere Brera.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Fondazione Magna Carta. Il paradosso della stabilità: anche con contratto, il 53,6% non si sente al sicuro; Vincere senza forza: il paradosso della sinistra portoghese; Contro la carenza dei talenti, le aziende puntano sulla ‘forza lavoro rinnovabile’; Bar d’Italia, il paradosso dei numeri: incassi stabili, aumentano le chiusure.

Il paradosso della stabilità del centrodestraDivisi su tutto, ma ancora in piedi: il segreto della destra è aver trasformato il conflitto interno in un fattore di tenuta ... ilfoglio.it

Fondazione Magna Carta. Il paradosso della stabilità: anche con contratto, il 53,6% non si sente al sicuroL’Osservatorio sulla Crisi Demografica della Fondazione Magna Carta, realizzato in collaborazione con WellMakers by BNP Paribas e Marsh Jointly, in qualità di soci promotori, e Microsoft come partner ... ilmessaggero.it

L’Europa si prepara a un record di emissioni di debito proprio dopo il rally obbligazionario. Un paradosso che solleva interrogativi su rendimenti, prezzi e stabilità apparente. https://loom.ly/CTMfZ00 - facebook.com facebook