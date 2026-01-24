Il padre di Chiara Costanzo vittima a Crans-Montana | La scarcerazione di Moretti è inammissibile Il fatto che un giorno sarà fatta giustizia è l’unica cosa che mi tiene in vita oggi ma ogni tanto vacillo

Il padre di Chiara Costanzo, vittima dell’incendio di Crans-Montana, commenta la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto. Secondo lui, tale decisione è inaccettabile e difficile da accettare. Mentre spera in giustizia, ammette di vacillare di fronte a questa situazione, che rappresenta un’ulteriore sofferenza in un percorso già doloroso.

Moretti è tornato in libertà ma resta il divieto di espatrio e l'obbligo di consegna dei documenti e di presentarsi ogni giorno alla polizia. Immediata anche la reazione della politica. Si definisce «indignata» la premier Giorgia Meloni. «La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. Chiederemo conto alle autorità svizzere di quanto accaduto». Mentre le indagini continuano, alcuni tra gli oltre cento feriti di Crans-Montana iniziano a essere svegliati dalla sedazione profonda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

