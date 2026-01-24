il nuovo mezzo per i pasti a domicilio

A Pero, l’Auser ha recentemente acquisito un nuovo automezzo destinato a migliorare i servizi di assistenza. Questo veicolo supporta le attività quotidiane di accompagnamento verso strutture sociosanitarie e la consegna dei pasti a domicilio, garantendo maggiore efficienza e continuità nell’assistenza alle persone assistite. L’investimento mira a rafforzare l’offerta di servizi nel territorio, contribuendo al benessere della comunità locale.

Acquistare un nuovo automezzo per l’Auser di Pero (in foto) che svolge quotidianamente servizi di accompagnamento verso le strutture sociosanitarie e la consegna dei pasti a domicilio. E’ questo l’obiettivo del progetto nato dalla collaborazione fra Pulminoamico e il Comune di Pero. L’avvio "dell’importante progetto pubblico-privato", come ha affermato dal sindaco Antonino Abbate, è stato annunciato nei giorni scorsi dai partner, ma ora c’è bisogno di tutti, in particolare degli imprenditori locali. "L’acquisto del mezzo si realizza mettendo insieme l’attenzione da parte del mondo privato e imprenditoriale a sostegno di quello che è il bisogno del pubblico e del mondo associazionistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

